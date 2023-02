Lekker! Tilburg heeft een nieuwe tostizaak buiten het centrum

De nieuwste lunchroom heet The Tosti Corner. Altijd al eens een Mexicaanse tosti met jonge kaas, kipfilet, jalapeno en nachochips willen proberen? Het kan hier, mits je tegen pittig eten kunt. Ook bestel je een Turkse tosti, eentje met pesto van spinazie of een zoete tosti met nutella, mascarpone en aardbeien. Niet zo’n avontuurlijke eter? Bij The Tosti Corner haal je ook panini’s of tosti’s met enkel kaas of een broodje gezond.

Hier vind je The Tosti Corner

Je vindt de nieuwe lunchroom aan de Korvelseweg 202A. Denk je: hé, dat adres komt mij bekend voor? Kan goed kloppen, voorheen zat hier Cafetaria De Pan.

Ontbijten met tosti’s

The Tosti Corner is bijna elke dag open, behalve op dinsdag. Ideaal voor de vroege vogels: met uitzondering van zondag stap je hier al om 9.00 uur binnen. Yes, ontbijten met tosti’s!

