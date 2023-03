Leny woont illegaal in een bijgebouw: ‘Waarom mag dit op andere adressen wel?

Het plafond stortte naar beneden, maar nu is de vernieuwde Hall of Fame klaar voor heropening

TILBURG - Vijf muziekstudio’s, een zaal voor 350 muziekliefhebbers én een verborgen binnenplein: de Hall of Fame is vernieuwd. De ingrijpende verbouwing zou negen maanden duren, het werden er twintig. Reden: bij de concertzaal was het plafond naar beneden gestort.