Levensgevaarlijk: ruziënde automobilist en motorrijder botsen in Eindhoven

Oma en vakantiepark niet vervolgd voor dood Tristan (8) na ritje in glijbaan

6 april Het onderzoek naar de verdrinking van een jongetje in Noord-Brabantse Chaam, afgelopen zomer, is na negen maanden afgerond. Daaruit is gebleken dat niemand schuldig is aan het incident. De strafzaak tegen de oma en een manager van het vakantiepark is daarom geseponeerd, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.