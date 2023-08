LEVgroep maakt Deurnese mantelzorgers wijzer

Luchtver­gif­ti­ging door schepen: Zuid-West Nederland wil snel een totaalver­bod

STEENBERGEN/MOERDIJK - Hoewel vanaf 1 juli 2024 varend ontgassen voor een groot deel niet meer mag in Nederland, maar dat gaat Zuid-West Nederland niet ver genoeg. In een brief aan de minister pleiten zeven gemeenten en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor een verbod op het varend ontgassen van álle giftige stoffen.