Lezers kritisch op bezwaren omwonenden crisisopvang Oekraïners in Dordrecht

Crisisopvang Oekraïners (1)

Met verbijstering gelezen over de klagers van nieuwe appartementen die bezwaar maken tegen de opvang van de Oekraïners die hun woongenot verpesten. Ze zijn niet tegen de opvang maar niet hier schrijven ze. Ook zijn ze bang dat de boot er misschien nog wel een jaar ligt of nog langer. Gelukkig stelt de gemeente de plaats van crisisopvang van de Oekraïners boven het woongenot van klagers. Deze vluchtelingen is alles wreed ontnomen, zonder uitzicht op een toekomst. Durf je het dan nog te hebben over woongenot? Beschamend! Prijs jezelf gelukkig met waar je woont.

Anja van Someren

Dordrecht



Crisisopvang Oekraïners (2)

Plaatsvervangende schaamte voelde ik toen ik las dat een paar bewoners van een appartementencomplex aan het Wantij boos is over de opvang van Oekraïners. Hun woongenot verpest? Je zult maar moeten vluchten uit je land, je huis plat gebombardeerd, familie en vrienden vermoord. Dan mag je toch verwachten dat je in een ander land veiligheid, een warm welkom vindt. Vinden die mensen nou echt dat hun ‘uitzichtbelang’ zwaarder weegt dan een veilige plek voor oorlogsvluchtelingen?

Hanneke Kijlstra

Dordrecht

Hoogspanningsmasten Biesbosch (1)

We zijn allemaal consumenten. We willen allemaal goedkope stroom. Er zal best een alternatief zijn voor hoogspanningsmasten in de Biesbosch, maar dat maakt het duurder. En dat prijsverschil zal te merken zijn in de energieprijs. Wij willen alles: goedkope energie, schone lucht en bescherming van de natuur. Daar moet gewoon voor worden betaald. Ergo: het is makkelijk genoeg om te roepen dat die extra hoogspanningslijnen er niet moeten komen, maar is men bereid de extra kosten van een alternatieve (duurdere) oplossing te betalen?

Hans Valk

Dordrecht

Hoor allerlei bezwaren over uitzicht in natuurgebied. Allereerst is De Biesbosch al lang geen natuurgebied meer, met de dominante Amercentrale, die het uitzicht in negatieve zin beïnvloedt en rommel uitstoot. Dus extra masten moeten wel kunnen. We hebben nu eenmaal meer stroom nodig. Toen een paar jaar geleden De Biesbosch met graafmachines werd overspoeld om extra inname drinkwater mogelijk te maken, hoorde je ook weinig commentaar. Ook niet toen Staatsbosbeheer met mechanische kapmachines de kas spekte met houtkap voor biocentrales.

Huub van Veen

Breda

Lekdijk

Dat er verkeer op de Lekdijk rijdt, dat overlast veroorzaakt is deels waar. Maar we hebben het zo geregeld dat mensen daar voor bekeurd kunnen worden. Zomaar proberen wegen af te sluiten omdat enkele mensen aan stemmingmakerij doen, is te gek voor woorden. Dat is de tendens aan het worden in ons drukke landje . Zoals bewoner Joris Versteeg aangeeft, hier te willen wonen voor de rust en de vogeltjes. En daarom dijken wil afsluiten, zodat hij geen last heeft van anderen. Vorig jaar was er een enquête over de dijk bij Amerongen. Daar was geen enkele bewoner bij! En bij geluidscontroles bleek slechts een van de honderd motoren niet aan de wettelijke geluidsnormen te voldoen.

A Vergeer

Schalkwijk.

