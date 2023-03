Lezing over de teutenhandel

Man steelt sigaretten bij meerdere supermark­ten met sluwe truc

Meerdere supermarkten in de regio werden de afgelopen dagen de dupe van een sigarettendief. De man sloeg onder andere toe bij de Plus in Herpen, de Coop in Vinkel en de Jumbo in Heesch. Twee supermarkten deelden bewakingsbeelden van de dief en zijn werkwijze. De beelden zijn al honderden keren gedeeld.