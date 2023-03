Lieropse schrijfster dingt mee naar publieksprijs

‘Schilderen is een soort drug voor ons’, schilder­ver­slaafd Stuf exposeert in Pont des Arts

ROOSENDAAL - Ze zijn al meer dertig jaar vriendinnen in de schilderkunst. In 1989 namen ze hun eerste lessen op de School voor Expressie in Roosendaal en richtten toen gelijk kunstenaarscollectief Stuf op. Werk van de zes Stuf-kunstenaars is nu te zien in galerie Pont des Arts in de Brugstraat.