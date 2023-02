Liever op wintersport dan carnaval vieren? ‘Je kon over de koppen lopen’

’t Vosse-ol evalueert het carnavals­feest onder het genot van een harinkje

NIEUW-VOSSEMEER - Nadat op dinsdagavond ter afsluiting van carnaval de Heks van de Rietkreek is verbrand, Merijntje is uitgekleed en de sleutel van het dorp door Prins Peer is ingeleverd, is het op woensdagmiddag tijd om terug te kijken tijdens het Haringhappen.