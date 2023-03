Lijst Riel Goirle wil maximaal verzet van gemeente tegen ‘Polenhotel’ van Tilburg vlakbij Riel

Pak de emmers er maar weer bij: de padden moeten overgezet, en dat een maand lang

LIEMPDE – In tientallen emmers zitten - soms wat beduusde - padden, bruine kikkers en een enkele watersalamander. Ze zijn erin gestopt door Bert en Annie Vervoort , die al vroeg in de ochtend druk bezig om de beestjes veilig over de te zetten.