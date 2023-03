Linde van den Heuvel als eerste vrouw bij De Verleiders: ‘Ik was heel verlegen vroeger’

Man geraakt door betonplaat bij bouwwerk­zaam­he­den in Budel, met spoed naar ziekenhuis gebracht

BUDEL - Een man is donderdagmiddag geraakt door een betonplaat tijdens bouwwerkzaamheden in Budel. Dat gebeurde tijdens de bouw van een loods aan de Randweg Zuid. Het slachtoffer raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.