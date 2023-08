Lint van oldtimers trekt door Goirle en Riel: ‘Allemaal hobbyisten uit eigen gemeente’

Amerikanen waarschu­wen voor massale leegloop van kennis: ‘Al ruim 30.000 hoofden vol techniek vertrokken naar China’

EINDHOVEN - In twintig jaar is een immense hoeveelheid technische kennis naar China vertrokken. Ruim 30.000 ex-werknemers van Europese hightechbedrijven als NXP en ASML zijn gaan werken in China, staat in een Amerikaans rapport.