Lintje voor Bredaas echtpaar Clemens en Willy van de Rijke

The Lord of the Rings, maar dan in een giga li­ve-uitvoering, recht voor je neus

DEN BOSCH/ROTTERDAM - Als je denkt dat Efteling in Concert met een 70-koppig orkest vorig jaar een hele happening was, zet je dan maar schrap voor het filmconcert The Fellowship of the Ring. In september zitten er meer dan 200 musici en koorleden op het podium.