Lintje voor Michelle Bosmans, die al jaren de jeugd van Biezenmortel laat spelen

Susanne wilde ‘strak en duurzaam’ maar belandde in een boerderij uit 1895

GEMONDE – Ze was niet verliefd op het huis toen ze het zes jaar geleden voor het eerst zag. ,,Eigenlijk wilde ik een strak en duurzaam huis.” In plaats daarvan woont Susanne Huizenga nu in een verbouwde boerderij zonder vloerverwarming, maar met schouwen, een bedstee en een pomp.