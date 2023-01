Lintje voor Tilburger Vincent Brouwers, al decennia actief bij Stichting Jong Nederland ASG

Lassen, vormen, plakken en schilderen: in Raamsdonk wordt de jeugd op school klaarge­stoomd voor carnaval

RAAMSDONK - De handen van Wout (8) en Anouk (7) gaan vrijdagochtend meerdere keren in een emmertje met lijm. Vies? Nee! Op basisschool De Hoge Waai in Raamsdonk krijgen de kinderen les in het bouwen van carnavalswagens. En daar hoort wat lijm op de handen bij.

