Lintjesregen in Geertruidenberg: zes inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Per direct gezocht: badmees­ters (m/v), anders kan buitenbad Rosmalen niet open

ROSMALEN - Het is een scenario waar niemand in Rosmalen op zit te wachten; het buitenbad van Kwekkelstijn dat deze zomer de deuren gesloten moet houden. Kwekkelstijn is per direct op zoek naar badmeesters (m/v), ander kan dit wel eens werkelijkheid worden.