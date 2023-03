LIVE | Amateurvoetbal in West-Brabant raast weer door op regenachtige zondag

Burgemees­ter Wobine Buijs liet grote steden links liggen en gaat vol voor derde termijn in Oss

OSS - Ze had kunnen solliciteren in zo’n beetje elke grote stad in Brabant. Maar Wobine Buijs peinst er niet over om Oss te verlaten. De burgemeester maakt zich op voor een zeldzame derde termijn én zit twintig jaar in de politiek. ,,Oss is de provincie in het klein.”