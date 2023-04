LIVE: Breda danst de avond in op 538 Koningsdag (bekijk de beelden)

TOP Oss wil ‘verloren seizoen’ toch nog cachet geven: ‘We zijn verplicht er samen de schouders onder te zetten’

Dat de vierde en laatste periode van het seizoen niet is geworden wat TOP Oss ervan hoopte, is inmiddels duidelijk. In de laatste wedstrijden van het seizoen hoopt de club toch nog het goede gevoel terug te krijgen en daarbij kan het weer beschikken over middenvelder Joshua Sanches.