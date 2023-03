LIVE | Brett Bulmer zet Trappers naast EC Peiting

• De ijshockeyers van Tilburg Trappers spelen vanaf 19.30 in de play-offs de vierde wedstrijd tegen het Zuid-Duitse EC Peiting.

• Trappers won z’n twee thuisduels en ook Peiting was in eigen hal de beste. De stand is dus 2-1 in Tilburgs voordeel.

• Wint Trappers vandaag, dan plaatst het zich voor de volgende ronde van de play-offs van de Oberliga. Wint EC Peiting, dan volgt zondag (18.00 uur) een vijfde, beslissende duel in Tilburg.