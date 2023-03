LIVE | Kan Willem II doordrukken na rust tegen MVV?

Dronken man (49) springt op dak van politieau­to in Tilburg, bijt agent tijdens aanhouding

TILBURG - Een dronken man is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden omdat hij in Tilburg op het dak van een geparkeerde politieauto sprong. Die bijzondere daad werd opgemerkt door een agent die toevallig langs de Heuvelring fietste.