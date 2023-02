LIVE KNVB Beker | Heerenveen treft NAC: ontmoeting met oude club voor Van Hooijdonk en Van Wonderen

Bestuurs­lid Rowan Kamp: ‘De Kogelvan­gers krijgt nieuwe energie van verhuis­plan’

WILLEMSTAD - In de kantine van voetbalvereniging De Kogelvangers in Willemstad hangt een enorme wandposter met een voetballer die een bal als een kogel wegschiet. Dit sfeervolle beeld verdwijnt. De club verhuist. ,,Maar die energie nemen we wel mee”, zegt bestuurslid Rowan Kamp.

