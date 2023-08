LIVE | NAC jaagt na rust op derde treffer tegen Jong AZ

BRABANT AAN DE BASIS Mateloos populair én verantwoor­de­lijk voor dood en verderf: de twee gezichten van de pil die groot werd in Brabant

EINDHOVEN - Ongeveer de helft van de jonge stappers in Nederland pakt het wel eens en criminelen verdienen er grof geld aan: xtc. De drug is een van de bekendste exportproducten van het land, groot geworden in Noord-Brabant.