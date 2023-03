LIVE | NAC moet winnen op bezoek bij goed presterend VVV-Venlo om achtervolgers voor te blijven

LIVE | Inzameling bij duel Trappers voor speler van tegenstan­der die dwarslae­sie opliep

Een cruciaal duel voor Tilburg Trappers in de play-offs. De Tilburgers nemen het in eigen huis op tegen Starbulls Rosenheim, dat in Duitsland het eerste duel in de best-of-five won met 4-3. Wint Trappers, dan is de stand weer gelijk. Als de Duitsers winnen, is de stand 0-2 en is uitschakeling nabij. Volg het duel hier live!