LIVE | Ontuchtzaak Alem voor de rechter, 24 meisjes op slachtofferlijst

In de zomer van 2018 werd het dorp Alem, waar zo'n 600 mensen wonen en waar iedereen elkaar kent, opgeschrikt door de arrestatie van een toen 45-jarige dorpsgenoot. Een graag geziene man, die volop actief was in het dorps- en verenigingsleven. In een korte verklaring meldde het Openbaar Ministerie (OM) toen dat hij verdacht werd van ontucht en het vervaardigen van kinderporno.

Logeerpartijtje

De zaak kwam aan het licht toen een van de slachtoffertjes, een 11-jarig meisje, na een logeerpartijtje bij een vriendinnetje overstuur thuis kwam. De vader van dat vriendinnetje had haar 's nachts uitgekleed, betast en foto's van haar gemaakt. Naarmate het onderzoek vorderde, nam de lijst met slachtoffers toe. De zaak heeft dan ook een enorme impact op de dorpsgemeenschap.

Twee dagen

Er zijn twee dagen voor het proces uitgetrokken. Vanwege de verwachte drukte, kan de zaak ook via een videoverbinding gevolgd worden in een tweede zaal. Vandaag, donderdag, komen de feiten aan bod. Ook zullen de slachtoffers (of hun ouders) verklaringen afleggen. Omdat het om minderjarige kinderen gaat, gebeurt dit laatste achter gesloten deuren.