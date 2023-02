LIVE | Oude geliefde Van Hooijdonk scoort twee keer en doet NAC pijn, Hyballa voert drie wissels door

Nieuwe stap in strijd tegen rondslinge­ren­de flesjes en blikjes: D66 Meierij­stad wil afvalrin­gen

SCHIJNDEL - In de strijd tegen rondslingerende blikjes en plastic flesjes moet Meierijstad een proef gaan doen met speciale ringen rond openbare afvalbakken. In die ringen kunnen petflesjes en blikjes worden achtergelaten, zodat die niet op straat komen of bij het restafval.

17:00