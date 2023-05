LIVE | RKC heeft voor rust weinig in te brengen tegen FC Twente

Hoe smaakte het diner in 1966 bij ho­tel-restaurant De Kempen in Heeze?

HEEZE - Een foto gemaakt bij hotel-restaurant De Kempen aan de Kapelstraat in Heeze. Een plaat van fotograaf Noud Swinkels uit september 1966. Wie weet wie de mensen op de foto zijn en waarom de foto destijds gemaakt is? En wie heeft er nog herinneringen aan De Kempen? Wie werkte er of logeerde er en heeft nog een leuke anekdote? Alle reacties zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl