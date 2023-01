LIVE | TOP Oss zoekt via uitbraak naar gelijkmaker tegen koploper PEC

Helmond massaal op elektri­sche fiets? ‘In elke wijk komt een plek waar je die kunt huren’

HELMOND - Helmond wil dat inwoners in de toekomst massaal gebruik gaan maken van elektrische huurfietsen en deelauto’s. Op dit moment is het aanbod echter minimaal. ,,In elke wijk komt een plek waar je een voertuig kunt huren.”

19:30