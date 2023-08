LIVE | Willem II moet verdiende gelijkmaker slikken in Eindhoven

Persoon met ‘opmerke­lij­ke’ spullen op zak staande gehouden in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Agenten troffen in de nacht van zaterdag op zondag een man aan die wat opmerkelijke spullen op zak had. Dit gebeurde tijdens een controle in Etten-Leur. De man had meerdere voorwerpen bij zich waarmee onder meer fietsen gestolen kunnen worden.