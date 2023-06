‘Lokaler’ Bavel Anno 2023 valt in de smaak bij publiek

Woede over nieuwe Tilburgse stadswin­kel: ‘Toeganke­lijk­heid voor rolstoe­lers erg slecht’

TILBURG - Wat zijn de mooie woorden van de gemeente Tilburg over een inclusieve stad waard, nu blijkt dat de nieuwe stadswinkel allerlei drempels opwerpt voor mindervaliden? Dat vraagt Francine Meulendijks van Toegankelijk Tilburg zich af in een gepeperde brief aan het college.