‘Lompe gemakzucht’: Laarbeek Schoon verbaast zich over alle zwerfafval – maar samen opruimen op Landelijke Opschoondag maakt echt verschil

Strakke techno, gewoon in de Snor in Ossend­recht. Dus je kunt er lekker op de fiets naartoe

OSSENDRECHT - Geen leuke feestjes meer in de regio? Die vlieger gaat sinds kort niet meer op. Zaterdag was er een heus technofeest in Café de Snor in Ossendrecht: Technolia. Met namen die ook op de affiches van Tomorrowland, Mysteryland en Solar prijken. DJ Allures: ,,Juist die kleine feestjes zijn voor mij heel leuk, dan voel je echt verbinding met het publiek.”