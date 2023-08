Loodzware container valt bijna van vrachtwagen in Tilburgse woonwijk

April werd juli en juli wordt... november? Oplevering Amadeiro wéér uitgesteld: ‘Kunnen we er toch voor kerst in’

DEN BOSCH - Herman Korfage kan zijn adres in het gloednieuwe woonproject Amadeiro inmiddels dromen: Oude Hulst 14, 5211 HC in Den Bosch. Er is slechts één probleem: hij woont er niet en dat zal nog wel even zo blijven.