Loon op Zand plaatst digitale verkiezingsborden: oude plakborden te klein voor twee verkiezingen tegelijk

Burgemees­ter Boy Scholtze wordt inwoner van het dorp Drimmelen: ‘Het mooiste dorp van Brabant’

DRIMMELEN - Iets meer dan twee maanden na zijn beëdiging tot burgemeester van Drimmelen heeft Boy Scholtze een woning gekocht in de gemeente. Samen met zijn echtgenoot betrekt hij in de zomer een huis in het dorp Drimmelen.