Loosbroek licht op met carnavalsoptocht

Van Pierre Kartner tot The Beatles op kapellen­avond in Veghel

VEGHEL - In Grand Café Sax and Jazz in Kuussegat was het zaterdag een muzikale happening. Hoempa Matata nam voor de tiende keer het voortouw voor een kapellenavond met carnaval. Met onder meer de jonge muzikanten van de jeugdhofkapel tot Feestband Gazzerop.