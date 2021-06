‘Lovebirds’ Elly en Teun: van twee scheidingen, via stapelverliefd naar een bruiloft met Johnny de Mol

‘Heee wauw, da’s een leuke vent’, dacht Elly toen ze Teun voor het eerst zag. Achter de barbecue stond-ie, bij een wederzijdse vriendin. Druk bezig met burgers bakken.



Althans, zo leek het: ,,Want ik had haar natuurlijk ook al lang gezien”, zo vertellen ze in de auto tegen De Mol die het koppel voor het SBS6-programma ‘Ik Neem Je Mee’ wegbracht naar hun huwelijk. Een BN-chauffeur naar keuze, rijdt mensen met een niet-alledaags verhaal naar een belangrijk moment, waar ze onderweg natuurlijk hun persoonlijke verhaal uit de doeken doen.



De komende keer Elly en Teun dus, over hoe Cupido keihard toesloeg een paar jaar geleden. Al duurde het nog even voor ze écht samen kwamen. Dat vertellen ze in Schijndel, een paar dagen voorafgaand aan de uitzending van ‘hun’ aflevering.