LoveXL, een voorstelling over gierende hormonen en hunkerende lust

LoveXL is een voorstelling voor jongeren (14+) over seks in ruimste zin van het woord. Geïnspireerd op de Netflix-serie Sex Education, de film Dangerous Liaisons en het televisieprogramma Sekszusjes. Hoor je erbij door het ‘te doen’? Doe je alsof je op jongens valt, terwijl je meer naar meisjes kijkt? Hoe ga je om met die opdringerige moeder of buurman? Sex or no sex, en nog veel meer andere vragen over liefde en lust.