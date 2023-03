Ludo de B. vermoordde 2 meisjes, dit jaar kán hij vrijkomen: ‘Hij is een roofdier’

Update Nieuw drama voor FC Den Bosch, ploeg verliest ook bij VVV met forse cijfers: ‘Ook dit komt heel hard aan’

Het debacle van Zwolle kreeg vrijdagavond voor FC Den Bosch een pijnlijk vervolg in Venlo. Dubbele cijfers kwamen nu geen moment in beeld, maar de 4-0-nederlaag bij VVV hakt er stevig in bij de ploeg van interim-coach William van Overbeek.