Luitspeler Manou Schreiner in Sleeuwijks Kerkje

WK kunstrijden Jury kent geen genade voor Lindsay: ‘Ik had op meer gehoopt, maar je moet verder’

De vrije kür van Lindsay van Zundert in de finale van het WK kunstrijden zag er op oog veelbelovend uit. De jury in het Japanse Saitama dacht er anders over. Iets te veel schoonheidsfoutjes deden haar zakken van de 19de naar de 22ste plaats.