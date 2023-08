‘Lussentocht van Wouw’ zeker voor herhaling vatbaar

Welke wilde planten bloeien in het buitenle­ven van Breda? ‘Dit is een eerbetoon aan de natuur’

BREDA - Wat groeit er in mijn eigen omgeving en wat zijn de kenmerken van die soort? Met die vragen bracht de Bredase beeldend kunstenaar Mandy den Elzen de wilde planten in Breda in kaart. Ze kwam tot een stellage van honderden kleine werkjes, die bij elkaar een compleet beeld schetsen.