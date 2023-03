Lydia verhuisde voor de liefde naar Tilburg: 'We schreven elkaar zeven jaar lang'

indebuurt.nlDe een is geboren en getogen in Tilburg en de ander verhuist voor de liefde naar onze stad. Bij Lydia Goewie (61) is dit laatste het geval. Vanuit Zwolle verhuisde ze voor Dion (59) naar onze stad. Het had niet veel gescheeld of dat was nooit gebeurd, want Lydia durfde geen relatie te beginnen door het afstandsverschil.

“In 2012 leerden wij elkaar kennen via een datingsite. Ik woonde in Zwolle, hij in Tilburg. Allebei waren we al op leeftijd. Een jaar lang hadden we alleen schriftelijk contact, totdat we in 2013 afspraken. Voor onze date reisde ik met de trein naar Tilburg. Het klikte meteen en voelde alsof ik mijn soulmate ontmoet had. Dat gevoel was zo mooi! Toch durfde ik niet verder af te spreken.”

‘Bijna alles deelden we met elkaar’

Lydia en Dion vonden de afstand toch te groot. “We besloten vrienden te blijven. Zeven jaar lang bleven we elkaar schrijven. Bijna alles uit ons leven deelden we met elkaar. De klik die we hadden, is nooit weggegaan. Wel kregen we in de tussentijd relaties met anderen, maar in 2019 waren we allebei weer alleen. Toen kwam er toch weer aan afspraakje, nadat we elkaar jaren niet hadden gezien.”

Tweede date na zeven jaar

Voor de tweede date kwam Dion naar Zwolle. “Het was zó gezellig. We raakten niet uitgepraat. Nogmaals zeven jaar wachten voor de derde date? Echt niet! Al gauw volgden er meer afspraakjes. Een jaar lang hebben we heen en weer gereisd. In 2020 verhuisde ik naar Tilburg en trouwden wij. Ik woon hier nu met zoveel plezier. We zijn blij dat we de liefde, na zo’n lange tijd zonder elkaar, samen hebben gevonden.”

