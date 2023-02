Madese Boys stunt bij koploper Bavel: ‘We hebben ze in de tweede helft nog gespaard’

derde klasse B DIA wint degradatie­kra­ker ondanks ‘an­ti-voet­bal’: ‘We zijn een aantal keer goed weggekomen’

In een enorm belangrijk duel voor de onderste plekken heeft DIA gewonnen van Be Ready. De ploeg van Alkan Uzun was met 2-1 te sterk voor het team uit Hank. Uzun spreekt over belangrijke punten: ,,Het was erop of eronder vandaag, gelukkig hebben we gewonnen.”

19:30