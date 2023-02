MaMi Spektakel van de Stijloren: hoe klinkt een kameel?

Goed gevulde Markt

Om 14.00 uur kon het spel beginnen op een goed gevulde Markt, en jong en niet meer zo jong Etten-Leur had er zin in. Het programma dat klaarstond was in elkaar gedraaid door stichting Carnaval op de Markt, een samenwerking tussen SC de Stijloren en stichting MaMi. De presentatie was in handen van de Party Brigade.