Man (20) op de vlucht na negeren stopteken in Gilze, aangehouden na achtervolging

Wel schade, maar 70 auto’s blijven gespaard bij brand in showroom Bochane: ‘Zijn alweer volop in bedrijf’

De brand dinsdagavond bij autogarage Bochane in Boxmeer is beperkt gebleven tot de showroom. Hier stonden op het moment van de uitbraak zeventig auto’s van de merken Nissan en Renault. Daarvan is er niet één in de as gelegd, laat de brandweer weten. Wel is er veel rook-, roet- en waterschade.