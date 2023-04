Man (29) kon onduidelijkheid over adoptie niet meer aan en stak boerderijloods adoptieouders in Genderen in de fik

Grootste zaak over online misbruik ooit gaat vandaag verder: ‘Hij heeft het leven van zijn slachtof­fers tot een hel gemaakt’

ETTEN-LEUR - Hij bood minderjarige meisjes geld voor naaktfoto’s en dreigde daarna de beelden online te zetten. Gianni de W. (24) uit Etten-Leur is verdachte in de grootste online misbruikzaak ooit in Nederland. Dinsdag wordt de zaak weer besproken bij de rechtbank in Breda. Vier vragen.