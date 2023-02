Man (37) dealt in verdovende middelen in Tilburg, cocaïne en geldbedrag gevonden

Willem II-spits Hornkamp wil wel even carnaval­len. ‘Met een Spaatje rood, echt waar’

De kans is aanwezig dat je tijdens carnval in Tilburg een dezer dagen spelers van Willem II tegenkomt. Op het laatste moment wordt nog wel geregeld dat er een groep de stad in gaat, denkt Jizz Hornkamp. En hij is er dan wel bij.