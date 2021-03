Man (37) steekt zichzelf in brand bij tankstation: ‘Spijt dat ik zoiets heb kunnen doen’

BillyBird Park Hemelrijk in Volkel opent voorjaar 2021 met de SaltoSwing een nieuwe attractie

4 december VOLKEL - In het voorjaar van 2021 wordt in BillyBird Park Hemelrijk een nieuwe attractie geopend: de SaltoSwing. Deze vernieuwde versie van een traditionele overslagschommel krijgt een plek in het speelgebied Ruig, sinds afgelopen voorjaar onderdeel van het attractiepark in Volkel. In de attractie gaan bezoekers 360 graden rond, op een hoogte van 9 meter.