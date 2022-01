Man (51) uit Sint-Oedenrode overleden bij ongeluk in Best, tweede inzittende (18) zwaargewond

De inzittenden, een man en een vrouw, zijn rond 17.10 uur met hun auto tegen een boom gereden, hebben vervolgens een lantaarnpaal en nog een boom geraakt, waarna het voertuig op de kop met de neus in een sloot is beland. Er zouden geen andere voertuigen bij betrokken zijn geweest.



Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht op de Vleutstraat. Er is een traumahelikopter geland met een arts die gespecialiseerde noodhulp kan verlenen. De zwaargewonde vrouw is onder begeleiding van deze arts met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.



De Vleutstraat is volledig afgesloten voor verkeer. De politie doet hier onderzoek, dat zondagavond nog enige tijd zal duren.