Man (58) uit Bergen op Zoom omgekomen bij geweldsincident in Wouwse Plantage

Opgebroken straat heeft Johnnie geld en energie gekost, nu stopt hij met de Dagwinkel: ‘De pijp is leeg’

VORSTENBOSCH – Johnnie van der Heijden (42) stopt na elf jaar met de Dagwinkel in Vorstenbosch. De wegopbreking kostte hem zijn (pensioen)spaarpot. ,,We konden weer bij nul beginnen. Daar heb je dan elf jaar lang, negentig uur per week hard voor gewerkt.”