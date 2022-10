Man (60) steelt flinke hoeveelheid paling uit supermarkt en slaat op de vlucht

Kraanver­huur­der wordt meegezogen in rechtsza­ken familie Engel over sloop camping Fort Oranje

In de stroom van rechtszaken die de eigenaren van de ontmantelde camping Fort Oranje in het Brabantse Rijsbergen voeren, is nu ook een bedrijf uit Hasselt betrokken geraakt. In een kort geding in Zwolle eist de familie Engel afgifte van de projectadministratie van Van Rijn Speciaal.

