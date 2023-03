Man bedreigt bestuurder met mes en probeert auto te stelen in Oss

Met quiz Een onderbroek, een theedoek of een liter diesel: wat koop je nog voor 2 euro?

Benzine en diesel gingen vorig jaar door de ‘magische grens’ van 2 euro per liter. Paprika’s en bloemkolen in de supermarkt intussen ook. De inflatie steeg in februari naar 8 procent, aldus het CBS vorige week. Kortom, alles is en blijft duur. Wat kun je eigenlijk nog wél kopen voor 2 euro?