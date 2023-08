Man bewusteloos geslagen in centrum Tilburg, verdachte (27) aangehouden

Jan Melis, de Grootste Dweil van Kaaiendonk, is overleden: ‘Mooi mens, een levensge­nie­ter’

OOSTERHOUT – De Grootste Dweil van Kaaiendonk heeft zich bij de andere Kaaise grootheden van weleer gevoegd. Jan Melis, drager van het Grootkruis in alle gradaties, lid in de Orde van Oranje-Nassau en betrokken Kaokelaar is donderdag op 81-jarige leeftijd overleden.