Man gewond bij steekincident in Tilburg, politie houdt man aan: ‘Ze ramden de deur open’

In Tilburg heeft maandagavond een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is een man gewond geraakt. Hij is per ambulance afgevoerd. In een woning aan de Kruizemuntweg is volgens de politie een man gearresteerd. ,,We stellen onderzoek in naar de toedracht van het voorval.”